В Пензе пожарные спасли из горящего здания 5 человек и эвакуировали 37

04.03.2023 | 10:14

В ночь на субботу, 4 марта, в Пензе пожарные спасли людей из горящего пятиэтажного дома коридорного типа.

Сообщение о возгорании на улице Литвинова, 25, поступило дежурному МЧС в 3:44.

«Выгорели комната, часть холла и балкон на площади 21 кв. м. в четырехкомнатной квартире на третьем этаже», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Пожарные эвакуировали 37 человек, в том числе 10 несовершеннолетних, и спасли 5, из которых двое - дети.

В итоге никто из людей не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.