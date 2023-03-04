Сетевое издание|18+|Суббота|4 мар 2023|11:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Снег |
 

Происшествия

В Пензе пожарные спасли из горящего здания 5 человек и эвакуировали 37

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В ночь на субботу, 4 марта, в Пензе пожарные спасли людей из горящего пятиэтажного дома коридорного типа.

Сообщение о возгорании на улице Литвинова, 25, поступило дежурному МЧС в 3:44.

«Выгорели комната, часть холла и балкон на площади 21 кв. м. в четырехкомнатной квартире на третьем этаже», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Пожарные эвакуировали 37 человек, в том числе 10 несовершеннолетних, и спасли 5, из которых двое - дети.

В итоге никто из людей не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте