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Происшествия

В Пензе столкнулись две «Нивы», один из водителей госпитализирован

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В понедельник, 27 февраля, в Терновке столкнулись две машины одной марки.

Видео с места событий появилось в группе «Типичная Пенза» в соцсети «ВКонтакте». Судя по записи, участниками ДТП стали два автомобиля «Нива» - белый и зеленый. По словам очевидца, произошло лобовое столкновение.

На кадрах видно, что шофер белой «Нивы», у которой сильно разбита передняя часть, полулежит головой на руле, вероятно не в состоянии двигаться и говорить. Склонившийся над ним молодой человек спрашивает, нет ли у пострадавшего перелома грудины (из-за нецензурной лексики звук отключен).

Затем в объектив попадает водитель зеленой машины (она тоже получила повреждения капота). Мужчина самостоятельно выбирается из салона и пытается объяснить, как случилась авария.

Подробности происшествия рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 12:25 у дома № 19 на улице Ростовской столкнулись автомобили ВАЗ-2121. Одним из них управлял 62-летний мужчина, другим - 63-летний. На место ДТП оперативно прибыли сотрудники ДПС и Пензенского пожарно-спасательного центра.

«Спасатели извлекли из автомобиля одного из пострадавших водителей и передали его врачам скорой помощи, а затем провели комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Извлеченного из салона мужчину госпитализировали с телесными повреждениями, другого автолюбителя медики после оказания помощи на месте отпустили.

«Проводится проверка», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru, видео vk.com/penza
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