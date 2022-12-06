В Сурске подростки на ВАЗе попали в ДТП, есть пострадавшие

06.12.2022 | 09:24

В понедельник, 5 декабря, в Сурске несовершеннолетний водитель автомобиля ВАЗ-2110 врезался в столб.

Об аварии сообщается в группе «Подслушано Городищенский район» социальной сети «ВКонтакте». Автор поста отмечает, что ДТП случилось в 20:14 на улице Островского.

За рулем «десятки» находился подросток 2007 года рождения. Юный водитель не справился с управлением и врезался в бетонную опору.

В итоге и автомобилист, и его пассажир, мальчик 2007 года рождения, получили травмы. Медики доставили обоих в городскую больницу № 6 в Пензе.

Пока официальной информации о ДТП нет. В обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.