В Мичуринском без жилья остались семьи с детьми и инвалидами

06.12.2022 | 16:42

В Пензенском районе прокуратура организовала проверку по факту пожара в многоквартирном жилом доме барачного типа на улице Дорожной в поселке Мичуринском.

ЧП случилось 5 декабря. За короткое время огонь охватил здание, состоящее из 10 жилых помещений блокированной постройки. Они сгорели дотла.

Никто из людей не пострадал, но, по словам жителей Мичуринского, без крыши над головой остались семьи с детьми, инвалидами, пенсионеры.

«Одна женщина была отправлена в больницу с подозрением на инфаркт. Шесть семей приняли решение разместиться у родственников, одна семья размещена в здании школы и один человек определен на ночлег в здании администрации», - рассказала пензячка Юлия Ш., уточнив, что еще кто-то снял жилье посуточно.

По словам пензенцев, среди погорельцев шестеро детей, двое взрослых инвалидов. Для всех случившееся - большое горе, всем требуется помощь. Сочувствующие могут привезти необходимое непосредственно в администрацию Мичуринского сельсовета.

«Органы местного самоуправления ориентированы на оказание необходимых мер социальной поддержки гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара. Ход и полнота их предоставления поставлены на контроль.

После завершения проверочных мероприятий и установления причины возгорания прокуратура района даст правовую оценку полноте и своевременности принятия ответственными должностными лицами профилактических мер в области пожарной безопасности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.