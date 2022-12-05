МЧС: В поселке Мичуринском загорелся дом

05.12.2022 | 16:44

В понедельник, 5 декабря, в поселке Мичуринском загорелся частный дом на улице Дорожной, 11.

Сигнал о пожаре поступил в 15:38, уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области. На место выехали 7 машин и 40 человек.

Дом - многоквартирный, барачного типа; площадь возгорания составила около 250 квадратных метров. Были эвакуированы 25 жителей. Погибших и пострадавших нет.

Несколькими часами ранее мэр сообщил, что в Пензе в связи с похолоданием введут особый противопожарный режим, в рамках которого усилят профилактические меры.

«На улице морозно, без снега низкие температуры ощущаются сильнее. Жители будут использовать электронагревательные приборы. Нужно организовать дополнительные рейды, особенно в частном секторе, разъяснять меры предосторожности, проверять состояние оборудования», - заявил Александр Басенко, обращаясь к управлению ГОЧС.

Видео vk.com/sova_penza.