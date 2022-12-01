В Засечном женщина-водитель стала жертвой наезда собственного авто

01.12.2022 | 12:15

В среду, 30 ноября, в селе Засечном Пензенского района случилось нестандартное дорожно-транспортное происшествие.

Предварительно установлено, что в 14:15 около дома № 12 на улице Механизаторов 29-летняя женщина-водитель вышла из «Лады-Приоры», не воспользовавшись перед этим ручником.

«В результате автомашина начала произвольное движение и наехала на вышеуказанную гражданку с последующим наездом на автомобиль «Нива», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

«Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего», - добавили в ГИБДД.