После смертельного пожара в Малой Сердобе возбудили уголовное дело

01.12.2022 | 13:32

В Малосердобинском районе возбуждено уголовное дело по факту пожара, при котором погибли два человека.

В ночь на четверг, 1 декабря, на улице Колышлейской в селе Малая Сердоба полностью сгорел крытый шифером деревянный дом, обложенный кирпичом, общей площадью 120 кв. м. Потушив пламя, пожарные обнаружили тело 31-летней хозяйки. Ее 47-летний супруг скончался в машине скорой помощи.

Пострадали двое детей - 12-летняя девочка и 6-летний мальчик. Брат и сестра попали в областную детскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова с отравлением продуктами горения и термическими ожогами.

«В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, с участием специалистов ГУ МЧС России по Пензенской области проводят осмотр дома, изымают предметы, имеющие значение для дела, допрашивают свидетелей», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Причина пожара и условия, способствовавшие произошедшему, устанавливаются.