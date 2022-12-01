В Пензенской области при пожаре погибли взрослые и пострадали дети

01.12.2022 | 09:08

В ночь на четверг, 1 декабря, в селе Малая Сердоба произошел пожар, в котором погибли и пострадали люди.

Сигнал о возгорании в частном доме на Колышлейской улице поступил на пульт дежурного в 2:36. На борьбу с огнем прибыли 8 человек личного состава на трех спецавтомобилях.

Полностью сгорел крытый шифером деревянный дом, обложенный кирпичом, общей площадью 120 кв. м.

Погибли 47-летний хозяин и 31-летняя женщина. Пострадали двое детей - 12-летняя девочка и 6-летний мальчик. Они госпитализированы в областную детскую клиническую больницу имени Н. Ф. Филатова с отравлением продуктами горения и термическими ожогами.

«На месте пожара на данный момент работает испытательная пожарная лаборатория, причина возгорания устанавливается», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области.