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Происшествия

В Пензенской области в водоемах нашли тела двух пропавших жителей

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В Пензенской области случились две трагедии на воде. О них сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

25 ноября в Мокшане из пруда в восьми метрах от дома на Заречной улице вытащили труп 45-летней женщины, которая с 24 сентября числилась пропавшей без вести.

«Сигнал об обнаружении тела местной жительницы поступил в полицию в 14:51», - уточнили в управлении.

26 ноября в Пензенском районе из Сурского водохранилища извлекли труп пензенца 1961 года рождения. Он находился в розыске с 25 ноября.

«Сообщение было зарегистрировано в 14:47, тело находилось в трех метрах от берега со стороны поселка Золотаревка», - добавили в пресс-службе.

В областном пожарно-спасательном центре пояснили, что это был рыбак, специалисты искали его в течение двух дней.

«В предполагаемом месте утопления был проведен водолазный поиск, который результатов не дал. В процессе работы поступило сообщение, что в 1,5 км ниже по течению обнаружено тело человека. Спасатели на катере прибыли к указанному месту, извлекли тело из воды, доставили на берег и передали сотрудникам полиции», - отметили в ГБУ «ППСЦ».

По обоим фактам материалы направлены в региональное управление СК России.

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