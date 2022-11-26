В МЧС прокомментировали пожар в Цыганском Поселке

26.11.2022 | 17:12

При пожаре в Цыганском Поселке никто не погиб и не пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сигнал о возгорании поступил пожарным в 14:51 в субботу, 26 ноября.

Пламя охватило дом и гараж на 1-й Офицерской улице (общая площадь - 100 квадратных метров).

На место прибыли 5 машин и 28 пожарных. По словам очевидцев, огонь потушили быстро.

Причины пожара выясняются, сообщили в ГУ МЧС.