В МЧС прокомментировали пожар в Цыганском Поселке

При пожаре в Цыганском Поселке никто не погиб и не пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
Сигнал о возгорании поступил пожарным в 14:51 в субботу, 26 ноября.
Пламя охватило дом и гараж на 1-й Офицерской улице (общая площадь - 100 квадратных метров).
На место прибыли 5 машин и 28 пожарных. По словам очевидцев, огонь потушили быстро.
Причины пожара выясняются, сообщили в ГУ МЧС.
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