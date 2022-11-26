В Пензе очевидец запечатлел пылающий дом

26.11.2022 | 15:30

Днем в субботу, 26 ноября, в Пензе случился серьезный пожар.

Видео с места событий прислал в редакцию портала PenzaInform.ru подписчик Александр Геннадьевич.

«Горит частный дом у Цыганского Поселка», - обозначил он место пожара.

На кадрах запечатлены черные клубы дыма, поднимающиеся в небо, и языки пламени, охватившие здание, расположенное в районе завода «Электроприбор» на проспекте Победы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что по адресу, где находится горящий дом, прибыли пожарные подразделения. Более подробную информацию в ведомстве пообещали предоставить позже.