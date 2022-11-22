В ГИБДД прокомментировали лобовое столкновение большегрузов

22.11.2022 | 10:40

В Госавтоинспекции сообщили подробности смертельного ДТП в Малосердобинском районе, которое случилось утром во вторник, 22 ноября.

По предварительным данным, около 7:25 на 484-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов столкнулись МАЗ с полуприцепом под управлением 59-летнего водителя и MAN с 43-летним мужчиной за рулем.

Видео с последствиями ДТП появилось в социальной сети «ВКонтакте». Автор запечатлел грузовики с покореженными кабинами. Столкновение было лобовым.

«В результате происшествия водитель автомобиля MAN скончался на месте, водитель автомобиля МАЗ получил телесные повреждения и был госпитализирован», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

На участке трассы, где произошла авария, организовали реверсивное движение. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства трагедии.