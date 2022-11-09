Происшествия

В Заречном военнослужащие вытащили мужчину из горящего дома

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В Заречном во вторник, 8 ноября, случился пожар на улице Адмирала Макарова. Огонь охватил частный жилой дом.

Пламя заметила горожанка, живущая по соседству. Она вызвала спасателей.

Как сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» начальник Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ЗАТО Кристина Найденова, хозяина дома еще до прибытия пожарных спасли сотрудники воинской части № 3437. Они проезжали мимо и увидели загоревшееся строение.

Пожар увидел и живущий по соседству горожанин. Он поспешил на помощь и оставался рядом со спасенным мужчиной до приезда скорой и пожарных бригад.

Пламя ликвидировали 18 спасателей, прибывших на шести спецмашинах. Огонь охватил площадь в 30 кв. м и повредил кровлю дома, деревянное перекрытие, а также предметы домашнего обихода.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.

7 ноября в Заречном загорелась квартира в многоэтажке на улице Ленина. В тот момент там находился 9-летний ребенок. Мальчика обнаружили пожарные. Он стоял на пороге.

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Источник — фото ЦПП и ОС Заречного
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