На трассе М5 в Пензенской области водитель иномарки сбил подростка

01.11.2022 | 10:45

Вечером в понедельник, 31 октября, в Нижнеломовском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал подросток.

Предварительно установлено, что в 19:35 на 530-м километре трассы М5 «Урал» 37-летний водитель автомобиля Ford Focus сбил девочку 2007 года рождения.

Несовершеннолетняя получила травмы. Прибывшие на место медики доставили ее в больницу, где было принято решение о госпитализации.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В конце сентября похожее ДТП случилось в Пензе: на улице Тернопольской 9-летняя девочка попала под колеса машины. К счастью, ребенок серьезно не пострадал.