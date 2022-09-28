Происшествия

На Тернопольской улице 9-летняя девочка попала под машину

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Не заметил человека на зебре, вовремя не снизил скорость в условиях плохой видимости в вечерних сумерках в дождливую погоду - на Тернопольской улице водитель иномарки сбил ребенка. Все случилось в седьмом часу вечера около дома № 16.

«Мужчина 1985 года рождения допустил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход, девочка 2013 года рождения, получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

К счастью, ребенок серьезно не пострадал. Но будь скорость машины чуть выше - и трагедия стала бы неотвратимой.

«Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что при управлении транспортным средством необходимо выбирать безопасную скорость движения и проявлять дополнительную осторожность при проезде пешеходных переходов. Пешеходам следует помнить о том, что переход дороги должен быть безопасным и, прежде чем выходить на проезжую часть, убедиться, что все транспортные средства остановились и пропускают их», - подчеркнул Валентин Новоженцев.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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