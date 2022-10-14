Происшествия

Зареченец вынес 82-летнюю старушку из горящей квартиры

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В пятницу, 14 октября, житель Заречного спас престарелую горожанку от гибели.

В 9:53 поступило сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже дома на улице Строителей, 6. К месту вызова прибыли 8 единиц техники и 26 человек личного состава.

Как выяснилось, пожарную охрану вызвал зареченец Алексей Прохоров, который проходил по улице и заметил валивший из окна черный дым. Неравнодушный мужчина не пустил дело на самотек, а решил проверить, не случилось ли беды.

Его опасения подтвердились. Алексей вызвал вызвал пожарную охрану, а сам зашел в квартиру и вынес оттуда на лестничную площадку 82-летнюю хозяйку.

«Пожарные передали гражданку бригаде скорой помощи. Разведка обнаружила очаг возгорания на площади 1 кв. м., который был ликвидирован в кратчайшие сроки. Причина пожара устанавливается», - сообщила порталу PenzaInform.ru начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей Специального управления ФПС № 22 МЧС России Кристина Найденова.

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Источник — фото предоставлено ЦППиОС
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