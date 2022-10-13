Происшествия

На улице Попова камера запечатлела момент серьезного ДТП с пешеходом

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В Пензе на камеру попал момент наезда на пешехода у дома № 60 на улице Попова. От удара женщину перекинуло через автомобиль.

Кадры появились в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». Они были сделаны в 11:29 в четверг, 13 октября.

Стационарная камера запечатлела женщину, решившую пересечь проезжую часть в неположенном месте. В тот момент, когда она выходила на дорогу, машин на ней не было.

Одну полосу удалось миновать без проблем, однако во время пересечения второй случилась беда: водитель сбил женщину. Ее кинуло на капот, затем на крышу, после чего пострадавшая упала на обочину, где лежала без движения.

Автомобилист после наезда остановился.

Официальной информации о случившемся нет, насколько серьезно пострадала женщина, не сообщается.

В комментариях пензенцы осудили поведение пешехода.

«Я, когда дорогу перехожу по пешеходному переходу, четыре раза смотрю, что машин нет / либо они увидели меня и снижают скорость. А когда перехожу в неположенном месте, вокруг себя смотрю все восемь раз», - написал пользователь.

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Источник — видео https://vk.com/sova_penza
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