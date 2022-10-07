Бывший директор школы из Пензенской области погиб в СВО

07.10.2022 | 10:41

Бывший директор сельской школы из Неверкинского района погиб при проведении военной спецоперации на Украине.

Информация размещена в соцсети «ВКонтакте».

В коротком видеоролике «Добровольцы-2022» в группе «Неверкино-58» мужчина рассказывает, что всю жизнь работал в школе, преподавал физкультуру и ОБЖ. «Я здесь из-за наших мальчишек», - говорит он.

Комментаторы выражают горячее соболезнование родным и близким воина-педагога.

«Вечная память Сергею Николаевичу. Хороший преподаватель, настоящий защитник своего Отечества! Пусть земля будет пухом», «Светлая память и вечный покой», - пишут они.

В администрации Неверкинского района редакции портала PenzaInform.ru рассказали, что Сергей Николаевич Никитин был директором школы села Бикмурзино. 55-летний доброволец погиб 1 октября.

Похороны Сергея Никитина состоятся в пятницу, 7 октября, в селе Неверкино.