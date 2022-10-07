Происшествия

Бывший директор школы из Пензенской области погиб в СВО

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Бывший директор сельской школы из Неверкинского района погиб при проведении военной спецоперации на Украине.

Информация размещена в соцсети «ВКонтакте».

В коротком видеоролике «Добровольцы-2022» в группе «Неверкино-58» мужчина рассказывает, что всю жизнь работал в школе, преподавал физкультуру и ОБЖ. «Я здесь из-за наших мальчишек», - говорит он.

Комментаторы выражают горячее соболезнование родным и близким воина-педагога.

«Вечная память Сергею Николаевичу. Хороший преподаватель, настоящий защитник своего Отечества! Пусть земля будет пухом», «Светлая память и вечный покой», - пишут они.

В администрации Неверкинского района редакции портала PenzaInform.ru рассказали, что Сергей Николаевич Никитин был директором школы села Бикмурзино. 55-летний доброволец погиб 1 октября.

Похороны Сергея Никитина состоятся в пятницу, 7 октября, в селе Неверкино.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте