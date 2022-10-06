На проспекте Строителей в Пензе женщина на иномарке сбила ребенка

06.10.2022 | 12:49

Вечером в среду, 5 октября, на проспекте Строителей в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.

Предварительно установлено, что в 17:50 напротив дома № 93 (неподалеку от ТЦ «Весна») 39-летняя женщина на автомобиле Opel Astra сбила мальчика 2010 года рождения.

Ребенок получил травмы, прибывшие на место медики доставили его в больницу, где было принято решение о госпитализации.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В конце сентября на улице Тернопольской под машину попала 9-летняя девочка. Ребенок серьезно не пострадал. Но будь скорость машины чуть выше - трагедия стала бы неотвратимой.