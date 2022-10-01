Объявленного в розыск 30-летнего пензенца нашли мертвым

01.10.2022 | 10:42

30-летний житель Пензы, объявленный в розыск, найден мертвым. Об этом поздним вечером в пятницу, 30 сентября, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Местонахождение мужчины было неизвестно с 19-го числа, однако информация о его пропаже появилась лишь в ночь на 27-е.

Родственники обратились за помощью в полицию и к добровольцам. Последние опубликовали на своей странице ориентировку с фотографией и данными пензенца, попросив о посильной помощи всех, кто может посодействовать поиску.

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», - такое сообщение появилось под ориентировкой пензенца в 23:27 30 сентября.

Подробности, как обычно, не раскрываются.