Объявленного в розыск 30-летнего пензенца нашли мертвым

30-летний житель Пензы, объявленный в розыск, найден мертвым. Об этом поздним вечером в пятницу, 30 сентября, сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».
Местонахождение мужчины было неизвестно с 19-го числа, однако информация о его пропаже появилась лишь в ночь на 27-е.
Родственники обратились за помощью в полицию и к добровольцам. Последние опубликовали на своей странице ориентировку с фотографией и данными пензенца, попросив о посильной помощи всех, кто может посодействовать поиску.
«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», - такое сообщение появилось под ориентировкой пензенца в 23:27 30 сентября.
Подробности, как обычно, не раскрываются.