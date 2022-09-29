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Происшествия

Рейсовый автобус Пенза - Москва попал в ДТП в Подмосковье

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В четверг, 29 сентября, на трассе М5 в Подмосковье случилось ДТП с участием рейсового автобуса Пенза - Москва.

Подробности инцидента сообщает ТАСС.

По предварительным данным, около 4:15 в районе поворота на поселок Фруктовая водитель автомобиля «Лада-Ларгус» врезался в автобус, который остановился на запрещающий сигнал светофора. Травмы в аварии получили семь человек.

«Все пострадавшие находились в легковушке, никто не погиб. Детей среди получивших травмы нет», - пишет ТАСС.

Одного из пассажиров «Лады» медики госпитализировали.

В ночь на 17 марта 2021 года рейсовый автобус Москва - Пенза перевернулся на трассе под Рязанью. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. В автобусе находилось 58 человек, двое оказались в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

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