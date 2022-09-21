Происшествия

В Сеть попало видео с места ДТП с четырьмя погибшими

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В Сеть выложили видео, снятое на месте трагического ДТП в Спасском районе. Там в ночь на среду, 21 сентября, погибли четверо мужчин и пострадали еще трое.

Запись с видеорегистратора опубликовали в городском водительском телеграм-канале. На кадрах - то, что осталось от автомобиля «Лада-Ларгус» после столкновения с грузовиком Mitsubishi Fuso Canter.

Ранее в ГИБДД сообщили, что авария произошла в 00:10 на 481-м километре федеральной дороги М5 «Урал». Грузовиком управлял 23-летний водитель, легковушкой - 42-летний.

В результате столкновения четыре пассажира «Лады» - мужчины 1997, 1994, 1970 и 1982 года рождения - от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир легковушки и оба водителя были госпитализированы.

По факту случившегося проводится проверка.

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Источник — видео t.me/sova_penza58
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грузовики убивают людей


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