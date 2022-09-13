В Заречном водитель Renault сбил ребенка на велосипеде

13.09.2022 | 13:54

В Заречном в понедельник, 12 сентября, сбили 9-летнего ребенка. ДТП случилось на улице Заречной, напротив дома № 1.

По предварительным данным, около 16:40 65-летний водитель Renault Logan наехал на мальчика-велосипедиста.

Школьник получил травмы. Врачи оказали ему помощь, госпитализация ребенку не потребовалась, сообщили в ОГИБДД закрытого города.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются специалисты.

Ранее в Госавтоинспекции напомнили жителям региона, что дети младше 14 лет не должны двигаться на велосипеде по проезжей части. Для езды им необходимо выбирать тротуары или велодорожки.

«Самые распространенные нарушения ПДД велосипедистами - это движение навстречу транспортным средствам и движение на велосипеде по пешеходному переходу. Объясните детям, что, переходя проезжую часть, нужно обязательно сойти с двухколесного транспортного средства и, соблюдая ПДД для пешеходов, перейти дорогу», - обратились к родителям в Госавтоинспекции.