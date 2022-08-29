29.08.2022 | 17:35

В Пензенской области продолжает гореть сухая трава. Ежедневно сообщается о 20-30 случаях таких пожаров.

В понедельник, 29 августа, пресс-служба регионального ГУ МЧС России рассказала о ЧП в селе Андреевка Каменского района.

В 15:20 спасателям поступило сообщение о возгорании сухой травы на Производственной улице. Огонь охватил 3 га. На ликвидацию пламени отправились 15 человек на пяти спецмашинах.

28 августа горело 30 га сухой травы в селе Николаевка Пензенского района.

Спасатели обратились к жителям региона, напомнив правила безопасности: нельзя разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, выбрасывать тлеющие сигареты из окон машин.

«Огонь с сухой травы может легко перекинуться на жилые дома и строения, а также лесные массивы, став причиной серьезного пожара, который может нанести значительный материальный ущерб, а самое главное - привести к гибели людей!» - подчеркнули в МЧС.