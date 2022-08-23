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Происшествия

В ГИБДД рассказали о трех пешеходах, попавших под колеса машин

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В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской обрасти рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Пензе утром во вторник, 23 августа.

По информации, появившейся в соцсетях, в Заводском районе автомобиль сбил женщину, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу.

«По предварительным данным, в 8:05 у дома № 23 на улице Циолковского 71-летний мужчина, управлявший автомобилем Renault Sandero, допустил наезд на 37-летнюю женщину», - рассказали порталу PenzaInform.ru в Госавтоинспекции.

Подъехавшие на место аварии медики осмотрели пострадавшую и отпустили.

В ГИБДД сообщили и о двух ДТП с участием пешеходов, случившихся в Кузнецке в понедельник, 22 августа.

В 17:00 у дома № 62/3 на Фабричной улице 43-летнего мужчину сбил ЗИЛ, который вел 44-летний шофер. А через полчаса, в 18:05, у дома № 67 на Минской 83-летняя пенсионерка оказалась под колесами «Лады-Гранты» под управлением 49-летней женщины.

Оба пострадавших пешехода получили травмы и были госпитализированы. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В отделении пропаганды
Хорошо работают по пропаганде безответственности пешеходов.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|23.08.2022 12:43|

penzainform.ru писал(a):

В отделении пропаганды

Хорошо работают по пропаганде безответственности пешеходов.

Гражданин, ты всерьёз считаешь вышеуказанных водителей НЕ ВИНОВНЫМИ в произошедших ДТП? Так ли это?

Гость||

Доколе?

Гость||

А почему же представители правительства отмалчиваются по этой проблеме? Помнится, совсем недавно громогласно объявляли о спецпрограмме по снижению ДТП в области с Выделением огромных денег из бюджета. Что же, деньги эти уходят в песок (или карманы)?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской обрасти рассказали подробности
Вот самый правильное отделение. Всегда рассказывают самые важные подробности. Возраст, цвет глаз, размер бюста. И правильно, ни к чему людям знать, кто виновен в ДТП. Меньше знаешь, лучше спишь. А тому, кто постоянно кричит о безответственности пешеходов добрый совет. Продай машину и ходи пешком. Будешь таким же счастливым, как ненавистные тебе пешеходы.

Имя: Гость
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