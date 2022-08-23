В ГИБДД рассказали о трех пешеходах, попавших под колеса машин

23.08.2022 | 12:17

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской обрасти рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Пензе утром во вторник, 23 августа.

По информации, появившейся в соцсетях, в Заводском районе автомобиль сбил женщину, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу.

«По предварительным данным, в 8:05 у дома № 23 на улице Циолковского 71-летний мужчина, управлявший автомобилем Renault Sandero, допустил наезд на 37-летнюю женщину», - рассказали порталу PenzaInform.ru в Госавтоинспекции.

Подъехавшие на место аварии медики осмотрели пострадавшую и отпустили.

В ГИБДД сообщили и о двух ДТП с участием пешеходов, случившихся в Кузнецке в понедельник, 22 августа.

В 17:00 у дома № 62/3 на Фабричной улице 43-летнего мужчину сбил ЗИЛ, который вел 44-летний шофер. А через полчаса, в 18:05, у дома № 67 на Минской 83-летняя пенсионерка оказалась под колесами «Лады-Гранты» под управлением 49-летней женщины.

Оба пострадавших пешехода получили травмы и были госпитализированы. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства случившегося.