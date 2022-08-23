Родственники пропавшего зареченца не оставляют надежды найти его

23.08.2022 | 17:08

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась дочь 81-летнего жителя Заречного, пропавшего без вести 26 июля.

В этот день Лев Григорьевич Глазов утром уехал из дома на дачу в поселок Пролетаровка Леонидовского сельсовета Пензенского района.

«Вечером он домой не приехал. Когда мы с сестрой прибыли на дачу, то в домике нашли его вещи, деньги, документы. Соседи сказали, что видели его на автобусной остановке за полчаса до рейса», - рассказала дочь пенсионера.

Пропавшему на вид 80-85 лет, его рост - 170-176 см, телосложение худощавое, волосы светлые вьющиеся, глаза серо-голубые. В последний раз его видели одетым в голубую футболку и темно-синие штаны с белыми полосками по бокам, обувь - черные галоши. Возможно, на мужчине была еще и серая куртка.

Пенсионера ищут и полиция, и волонтеры. По словам женщины, после смерти супруги у Льва Глазова случались временные помутнения сознания, несколько раз соседи находили его плутавшим по дачному лесу.

«Местные жители рассказали: леса здесь такие, что папа мог выйти в какую угодно сторону - хоть в Трофимовку, хоть в Леонидовку. Мы очень просим сообщить всех, кто что-то знает о нем, по телефонам: 112, 8 (800) 700-54-52 (поисковый отряд «Лиза Алерт») - или родственникам: 8 (960) 315-55-70, 8 (986) 944-34-69», - обращается зареченка к жителям области.