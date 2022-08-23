Происшествия

Родственники пропавшего зареченца не оставляют надежды найти его

Печать
Telegram

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась дочь 81-летнего жителя Заречного, пропавшего без вести 26 июля.

В этот день Лев Григорьевич Глазов утром уехал из дома на дачу в поселок Пролетаровка Леонидовского сельсовета Пензенского района.

«Вечером он домой не приехал. Когда мы с сестрой прибыли на дачу, то в домике нашли его вещи, деньги, документы. Соседи сказали, что видели его на автобусной остановке за полчаса до рейса», - рассказала дочь пенсионера.

Пропавшему на вид 80-85 лет, его рост - 170-176 см, телосложение худощавое, волосы светлые вьющиеся, глаза серо-голубые. В последний раз его видели одетым в голубую футболку и темно-синие штаны с белыми полосками по бокам, обувь - черные галоши. Возможно, на мужчине была еще и серая куртка.

Пенсионера ищут и полиция, и волонтеры. По словам женщины, после смерти супруги у Льва Глазова случались временные помутнения сознания, несколько раз соседи находили его плутавшим по дачному лесу.

«Местные жители рассказали: леса здесь такие, что папа мог выйти в какую угодно сторону - хоть в Трофимовку, хоть в Леонидовку. Мы очень просим сообщить всех, кто что-то знает о нем, по телефонам: 112, 8 (800) 700-54-52 (поисковый отряд «Лиза Алерт») - или родственникам: 8 (960) 315-55-70, 8 (986) 944-34-69», - обращается зареченка к жителям области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте