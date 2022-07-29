В Пензенской области пропал пожилой дачник в синей футболке

29.07.2022 | 19:21

В Пензенской области разыскивают 81-летнего мужчину. Во вторник, 26 июля, Лев Григорьевич Глазов выехал из п. Пролетаровка Пензенского района на дачу и пропал. 29-го числа информацию об этом опубликовали волонтеры регионального отряда «Лиза Алерт».

Рост пропавшего 180 см, телосложение худощавое, волосы седые короткие, глаза серо-голубые. Он одет в синюю футболку и темно-синие штаны с белыми полосками по бокам. На ногах черные галоши.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном месте нахождения пропавшего, просят позвонить по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

«Штаб поиска: 29 июля с 21:00 по координатам: 53.172268, 45.247882», - уточнили волонтеры.

Также в регионе продолжаются поиски 71-летнего Петра Федоровича Скосырева и 75-летнего Евгения Сергеевича Петропавловского.