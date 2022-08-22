В селе в Лунинском районе пламя уничтожило дом, пострадал мужчина

22.08.2022 | 10:02

В Лунинском районе при пожаре пострадал 36-летний мужчина. ЧП случилось днем в воскресенье, 21 августа.

В 16:49 спасатели получили сообщение, что в селе Старая Кутля загорелся дом на улице Максима Горького.

На вызов отправились шесть человек на трех спецмашинах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области

В итоге пламя уничтожило деревянный дом, а также пристрой к нему. Сгорели и обрушились крыши хозяйственных построек.

Сейчас в причинах и обстоятельствах возгорания разбираются специалисты.