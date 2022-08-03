Общество

В Пензе проверили, насколько безопасны пешеходные переходы

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В Пензе после многочисленных аварий оценили, насколько безопасно организованы регулируемые пешеходные переходы, и опросили жителей областного центра.

Проверку провели представители общественного совета при региональном УМВД и сотрудники ГИБДД.

В этом году в Пензе водители совершили 52 наезда на пешеходов в зоне действия зебры. В таких ДТП погиб один человек, а 53 получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники ДПС ежедневно проводят рейды, выявляя нарушителей. К ответственности привлечены 3 677 автомобилистов, которые не предоставили преимущество движения на пешеходных переходах.

По итогам проверки сотрудники ГИБДД дадут свои рекомендации, а эксперты общественной палаты внесут свои предложения по совершенствованию организации безопасного дорожного движения в Пензе, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

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Источник — фото 58.мвд.рф
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Гость||

ГИБДД давно пора перестать огульно заниматься пропагандой безответственности пешеходов и наводить порядок среди жопоносников. Они совсем не понимают что вокруг них происходит от их безнаказанности (которой нет, 105 человек, судя по публикации, в их безответственность уже не верят).

Гость||

Почему не проверят безопасность тротуаров? От центра до заводского и памятника победы?

Гость||

Почему не проверят тротуары в заводском,памятник победы и центр.

Гость||

Нерегулируемый пешеходный переход не может быть безопасным, особенно если дорога в 2-3 полосы в каждую сторону! А у нас таких понатыкано полным-полно, местами через каждые 50 м.

Имя: Гость
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