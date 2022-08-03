В Пензе проверили, насколько безопасны пешеходные переходы

В Пензе после многочисленных аварий оценили, насколько безопасно организованы регулируемые пешеходные переходы, и опросили жителей областного центра.
Проверку провели представители общественного совета при региональном УМВД и сотрудники ГИБДД.
В этом году в Пензе водители совершили 52 наезда на пешеходов в зоне действия зебры. В таких ДТП погиб один человек, а 53 получили травмы различной степени тяжести.
Сотрудники ДПС ежедневно проводят рейды, выявляя нарушителей. К ответственности привлечены 3 677 автомобилистов, которые не предоставили преимущество движения на пешеходных переходах.
По итогам проверки сотрудники ГИБДД дадут свои рекомендации, а эксперты общественной палаты внесут свои предложения по совершенствованию организации безопасного дорожного движения в Пензе, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
ГИБДД давно пора перестать огульно заниматься пропагандой безответственности пешеходов и наводить порядок среди жопоносников. Они совсем не понимают что вокруг них происходит от их безнаказанности (которой нет, 105 человек, судя по публикации, в их безответственность уже не верят).