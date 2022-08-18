В Пензенском районе в ДТП погиб пассажир легковушки

18.08.2022 | 11:10

В четверг, 18 августа, в Пензенском районе случилось смертельное ДТП. Участниками стали водители легковушки и грузовика.

По предварительным данным, авария произошла около 6:15 на 245-м километре трассы Тамбов - Пенза. Столкнулись «Лада-Гранта» с 32-летним водителем за рулем и «ГАЗон NEXT» - с 39-летним.

Кадры с места ДТП появились в группе пензенских автомобилистов соцсети «ВКонтакте». Судя по ним, после удара грузовик вылетел за пределы проезжей части, «Гранта» оказалась на обочине.

«В результате происшествия пассажир легковушки, мужчина 1990 года рождения, от полученных травм скончался на месте», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

По факту происшествия проводится проверка.