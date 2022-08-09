На дороге Кузнецк - Чибирлей погиб велосипедист

09.08.2022 | 16:46

В понедельник, 8 августа, в Кузнецком районе произошло смертельное ДТП с участием трех транспортных средств.

В 20:25 в 700 метрах от выезда на дорогу Кузнецк - Чибирлей - 2-е Тарлаково «Шевроле-Нива», которой управляла 38-летняя женщина, наехала на 36-летнего велосипедиста.

От удара «Нивы» велосипед сместился вправо и врезался в автомобиль Nissan Almera Classic, за рулем которого находился 42-летний мужчина.

«Велосипедист скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля «Шевроле-Нива» была осмотрена и отпущена», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают специалисты.