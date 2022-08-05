В ДТП на пересечении улиц Лермонтова и Куйбышева помяло авто

В пятницу, 5 августа, на пересечении улиц Лермонтова и Куйбышева в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие.
Около 8:00 там столкнулись два легковых автомобиля: «Лада-Калина» и Chevrolet Niva. После удара первый застыл поперек проезжей части, второй вынесло на тротуар.
Обе машины получили механические повреждения, у «Лады» оказалась смята передняя часть, у «Нивы» - левый бок.
Официальной информации о наличии или отсутствии пострадавших пока нет.
В причинах и обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.
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