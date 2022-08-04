В Пензенской области утонул 27-летний мужчина

04.08.2022 | 09:59

В среду, 3 августа, в Пензенской области произошла еще одна трагедия на воде.

В 18:08 в ОМВД России по Сердобскому району поступило сообщение о том, что в районе села Рощино при очевидцах в реке Сердобе утонул мужчина 1995 года рождения.

«Труп направлен в морг», - сообщили порталу «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это уже 22-й погибший в воде с начала купального сезона.

Предыдущее ЧП произошло 1 августа: в пруду в двух километрах от села Маркино Сосновоборского района на глазах очевидцев утонул 56-летний мужчина. Поиски тела начались вечером того же дня. 2-го числа водолазы областного пожарно-спасательного центра нашли его, достали и передали сотрудникам полиции.