Происшествия

В Пензенской области утонул 27-летний мужчина

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В среду, 3 августа, в Пензенской области произошла еще одна трагедия на воде.

В 18:08 в ОМВД России по Сердобскому району поступило сообщение о том, что в районе села Рощино при очевидцах в реке Сердобе утонул мужчина 1995 года рождения.

«Труп направлен в морг», - сообщили порталу «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это уже 22-й погибший в воде с начала купального сезона.

Предыдущее ЧП произошло 1 августа: в пруду в двух километрах от села Маркино Сосновоборского района на глазах очевидцев утонул 56-летний мужчина. Поиски тела начались вечером того же дня. 2-го числа водолазы областного пожарно-спасательного центра нашли его, достали и передали сотрудникам полиции.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Это уже 22-й погибший в воде с начала купального сезона.
Регион идет на рекорд? Можно работаем!

Гость||

Водяной забрал

Имя: Гость
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