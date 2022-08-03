Происшествия

Очевидцы сообщили о смертельной аварии в Шемышейском районе

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В среду, 3 августа, очевидцы сообщили о серьезной аварии на трассе в Шемышейском районе. Участниками стали водители нескольких автомобилей.

Снимками последствий столкновения транспортных средств поделился участник группы «Сова авто г. Пенза» соцсети «ВКонтакте». Фото были сделаны в 12:50 у села Старое Захаркино.

Удар был такой силы, что отечественная «Лада» вылетела в кювет и перевернулась. У второго автомобиля покорежена передняя часть.

Также имеется снимок машины Chevrolet Niva, водитель которой, вероятно, стал третьим участником ДТП. Авто получило небольшие повреждения передней части.

По словам очевидцев, в аварии якобы погибло три человека. Пока официальной информации о случившемся нет.

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Источник — фото, видео vk.com/sova_penza
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Гость||

А ехали бы по правилам с соблюдением скоростного режима...и мне бы не пришлось щас кутью есть.

Гость||

Людей конечно очень жалко, родным соболезнования.

Но ведь действительно, сами нарушают ПДД, несуться, подрезают, совершают такие манёвры не обдуманные.

Гость||

что за привычка - не разобравшись сразу вешать ярлыки "нарушают", "несутся", "подрезают". Интересно, а вот тот пенсионер 75 лет летел или подрезал? наверняка ехал еле-еле.

Имя: Гость
Комментарий:

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