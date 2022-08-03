Очевидцы сообщили о смертельной аварии в Шемышейском районе

03.08.2022 | 13:43

В среду, 3 августа, очевидцы сообщили о серьезной аварии на трассе в Шемышейском районе. Участниками стали водители нескольких автомобилей.

Снимками последствий столкновения транспортных средств поделился участник группы «Сова авто г. Пенза» соцсети «ВКонтакте». Фото были сделаны в 12:50 у села Старое Захаркино.

Удар был такой силы, что отечественная «Лада» вылетела в кювет и перевернулась. У второго автомобиля покорежена передняя часть.

Также имеется снимок машины Chevrolet Niva, водитель которой, вероятно, стал третьим участником ДТП. Авто получило небольшие повреждения передней части.

По словам очевидцев, в аварии якобы погибло три человека. Пока официальной информации о случившемся нет.