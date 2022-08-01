В областном минздраве уточнили число пострадавших в ДТП с ПАЗом

В пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области уточнили количество пострадавших в ДТП в Лунинском районе, которое случилось утром в понедельник, 1 августа.
По предварительным данным, авария произошла около 10:00 на 49-м километре дороги Пенза - Лунино. Автобус «ПАЗ-Вектор», в котором находилось 20 пассажиров, двигался из Саранска в сторону Пензы. Водитель не справился с управлением - транспортное средство вылетело в кювет и опрокинулось.
На место ДТП направили 4 бригады скорой. Там медики помогли 10 пострадавшим, 8 из них госпитализировали в клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина.
Еще 7 человек самостоятельно обратились в медучреждения, трое в итоге оказались на больничной койке, остальным назначили амбулаторное лечение.
Всего пострадало 17 пассажиров, среди них двое детей.
«Состояние пострадавших разной степени тяжести, без угрозы жизни», - отметили в минздраве.
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