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Происшествия

В Лунинском районе опрокинулся ПАЗ, 11 человек пострадали

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В понедельник, 1 августа, в Лунинском районе произошла авария с участием пассажирского автобуса «ПАЗ-Вектор».

По предварительным данным, ДТП случилось около 10:00 на 49-м километре дороги Пенза - Лунино. Автобус, в котором находилось 20 пассажиров, двигался из Саранска в сторону Пензы. Водитель не справился с управлением - транспортное средство вылетело в кювет и опрокинулось.

В аварии пострадали 11 человек, включая ребенка. В больницу медики доставили четырех женщин 1951, 1955, 1956 и 1972 года рождения и трех мужчин 1950, 1955, 1964 года рождения.

Помощь на месте специалисты оказали трехлетнему малышу, а также двум 17-летним девушкам и 61-летней женщине. Госпитализация им не потребовалась.

«В дальнейшем пассажиры транспортного средства стали обращаться в медицинские учреждения в индивидуальном порядке», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту случившегося.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

По правилам пассажиры междугороднего автобуса должны были быть пристёгнуты.

Гость||

Гость писал(a):

По правилам пассажиры междугороднего автобуса должны были быть пристёгнуты.
...наручниками.

Гость||

*пассажиры междугороднего автобуса должны были быть пристёгнуты.*

Должны, и не исключено, что были пристёгнуты. В автобусах двухточечные ремни безопасности. Они могут удержать пассажира при резком торможении автобуса, но никак ни уберечь от травм при опрокидывании.

Гость||

я закукарекал и не могу остановиться

Гость||

Ты кукарекашь,потому как петух.

Имя: Гость
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