В Лунинском районе опрокинулся ПАЗ, 11 человек пострадали

01.08.2022 | 15:02

В понедельник, 1 августа, в Лунинском районе произошла авария с участием пассажирского автобуса «ПАЗ-Вектор».

По предварительным данным, ДТП случилось около 10:00 на 49-м километре дороги Пенза - Лунино. Автобус, в котором находилось 20 пассажиров, двигался из Саранска в сторону Пензы. Водитель не справился с управлением - транспортное средство вылетело в кювет и опрокинулось.

В аварии пострадали 11 человек, включая ребенка. В больницу медики доставили четырех женщин 1951, 1955, 1956 и 1972 года рождения и трех мужчин 1950, 1955, 1964 года рождения.

Помощь на месте специалисты оказали трехлетнему малышу, а также двум 17-летним девушкам и 61-летней женщине. Госпитализация им не потребовалась.

«В дальнейшем пассажиры транспортного средства стали обращаться в медицинские учреждения в индивидуальном порядке», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту случившегося.