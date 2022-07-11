В пруду в Каменском районе ищут тело проректора пензенского вуза

11.07.2022 | 10:13

В Пензенской области на базе отдыха «Белая гора» в Каменском районе ведутся поиски 58-летнего Игоря Гершевича Краевского.

Информация об этом появилась на странице общероссийской водолазной группы «ДобротворецЪ» во «ВКонтакте».

Специалисты намерены обследовать пруд в месте поиска без вести пропавшего. Для этих целей они ищут дайверов с полным комплектом снаряжения для погружения, оператора эхолота, подводных охотников со своим снаряжением и судоводителя.

Согласно данным, находящимся в открытом доступе, Игорь Краевский с 2016 года является руководителем проектного офиса электронной информационно-образовательной среды Пензенского государственного университета, с 27 марта 2020-го - проректором по цифровизации ПГУ.