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Происшествия

В пруду в Каменском районе ищут тело проректора пензенского вуза

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В Пензенской области на базе отдыха «Белая гора» в Каменском районе ведутся поиски 58-летнего Игоря Гершевича Краевского.

Информация об этом появилась на странице общероссийской водолазной группы «ДобротворецЪ» во «ВКонтакте».

Специалисты намерены обследовать пруд в месте поиска без вести пропавшего. Для этих целей они ищут дайверов с полным комплектом снаряжения для погружения, оператора эхолота, подводных охотников со своим снаряжением и судоводителя.

Согласно данным, находящимся в открытом доступе, Игорь Краевский с 2016 года является руководителем проектного офиса электронной информационно-образовательной среды Пензенского государственного университета, с 27 марта 2020-го - проректором по цифровизации ПГУ.

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Источник — vk.com/divers.dobrotvorec
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Гость||

Сам всплывёт...

Гость||

Давно бы уж в Тель Авиве на Средиземноморье купался бы . Глядишь до 90 лет, как Каплан дотянул бы. Не понимаю я этот отдых еврея на базе Белая гора в забытом Яхве Каменском районе..

Гость||

Зачем заниматься самодеятельностью,а не обратиться в полицию, если пропал человек? Приедут сотрудники пожарно-спасательного центра со всем необходимым оборудованием и обследуют водоем... Зачем в ВК кого-то искать??? Или у спасателей нет своего оборудования?

Гость||

Ребята, фамилию правильно укажите хоть

Гость||

В пятницу поехали Ректор ПГУ вместе с проректорами пить и гулять на Белую гору - отмечать окончание учебного года... Вот и отметили....

Гость||

Гость писал(a):

Давно бы уж в Тель Авиве на Средиземноморье купался бы . Глядишь до 90 лет, как Каплан дотянул бы. Не понимаю я этот отдых еврея на базе Белая гора в забытом Яхве Каменском районе..
даже на семитов подействовали призывы к развитию внутреннего туризма

Гость||

К своим уплыл в израиль

Гость||

Сколько же в людях желчи и злобы..... Несчастье случилось, а тут дебилы повылазили...

Имя: Гость
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