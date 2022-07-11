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Происшествия

Губернатор о трагедиях на воде: В крови погибших был алкоголь

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В Пензенской области увеличилось число трагедий на воде. Проблема обсуждалась на совещании в региональном правительстве в понедельник, 11 июля.

По словам губернатора Олега Мельниченко, по статистике причиной смертельных случаев становится злоупотребление отдыхающими спиртными напитками.

«По оперативной информации, несчастные случаи зафиксированы на пляжах, расположенных в районе Засеки, Города Спутника, на Сурском водохранилище, а также базе отдыха «Белая гора». Медицинское освидетельствование показало, что у большинства утонувших в крови был алкоголь», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Глава региона поручил руководителям администраций организовать совместно с правоохранителями и спасателями дополнительные рейды по выявлению людей, находящихся около водоемов в нетрезвом виде, и активнее привлекать их к ответственности за распитие спиртного в общественных местах.

«Сформируйте графики рейдов на водоемах по каждому району, чтобы проверки осуществлялись постоянно, в том числе и в выходные, с учетом того, что именно в эти дни у воды отдыхает много людей», - заключил Олег Мельниченко.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Ух ты, на Белой Горе еще вроде как утопленника не выловили, а губернатор уже знает, что в крови у него был алкоголь.

Гость||

Наливай

Гость||

Ну все, теперь точно в области сухой закон объявят.

Гость||

Пропускной режим на реки, озера и пруды ввести надо, алкодетекторы установить и не пускать. ОВ весёлый, рейд идёт и выгоняет пьяных. Можно сразу закрыть все водоёмы, так как трезвых там нет

Гость||

Гость писал(a):

Ух ты, на Белой Горе еще вроде как утопленника не выловили, а губернатор уже знает, что в крови у него был алкоголь.
Может он с губером и выпивал? Нет же информации откуда глава области знает такие подробности.

Гость||

Гость писал(a):

Пропускной режим на реки, озера и пруды ввести надо, алкодетекторы установить и не пускать. ОВ весёлый, рейд идёт и выгоняет пьяных. Можно сразу закрыть все водоёмы, так как трезвых там нет
Зачем? Дебилам туда и дорога. Надо просто всех уведомлять, а особо тупых, под роспись знакомить, что в случае гибели, тебя-дегенерата, если будет обнаружено что ты пьяный, то все расходы по вылову твоего тела, транспортировки в морг и т.п. будут оплачивать родственники ...

Гость||

естественный отбор у алкашей

Гость||

О как...А тут недавно один из чиновников поумничал-пить стали меньше...Может поспешил с докладом или не на своём месте работает...

Гость||

А как же купаться в этих помоях? Тут хоть какая-то дезинфекция.

Гость||

Гость писал(a):

А как же купаться в этих помоях? Тут хоть какая-то дезинфекция.
Никакой дезинфекции в открытом водоёме априори быть не может. Это не бассейн который удобряют хлором. Вода в открытом водоёме либо соответствует нормам, либо нет. Например, клоака у 6 больницы никаким нормам не соответствует. И чистить этот пруд от мусора практического смысла не имеет, ибо вода, как была антисанитарной, так и останется.

Имя: Гость
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