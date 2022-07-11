Губернатор о трагедиях на воде: В крови погибших был алкоголь

В Пензенской области увеличилось число трагедий на воде. Проблема обсуждалась на совещании в региональном правительстве в понедельник, 11 июля.
По словам губернатора Олега Мельниченко, по статистике причиной смертельных случаев становится злоупотребление отдыхающими спиртными напитками.
«По оперативной информации, несчастные случаи зафиксированы на пляжах, расположенных в районе Засеки, Города Спутника, на Сурском водохранилище, а также базе отдыха «Белая гора». Медицинское освидетельствование показало, что у большинства утонувших в крови был алкоголь», - сообщили в пресс-службе областного правительства.
Глава региона поручил руководителям администраций организовать совместно с правоохранителями и спасателями дополнительные рейды по выявлению людей, находящихся около водоемов в нетрезвом виде, и активнее привлекать их к ответственности за распитие спиртного в общественных местах.
«Сформируйте графики рейдов на водоемах по каждому району, чтобы проверки осуществлялись постоянно, в том числе и в выходные, с учетом того, что именно в эти дни у воды отдыхает много людей», - заключил Олег Мельниченко.
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Ух ты, на Белой Горе еще вроде как утопленника не выловили, а губернатор уже знает, что в крови у него был алкоголь.