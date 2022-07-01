В Каменском районе в ДТП попали две иномарки с детьми

01.07.2022 | 15:38

В пятницу, 1 июля, в Каменском районе в ДТП попали две иномарки, в каждой из которых находились дети.

Предварительно установлено, что в 13:10 на 200-м километре трассы Тамбов - Пенза столкнулись Peugeot под управлением 41-летней женщины и Renault Logan с 58-летней женщиной за рулем.

На место прибыли сотрудники ГИБДД и медики. Старшую из автолюбительниц с травмами отправили в больницу.

Находившуюся в салоне ее авто 15-летнюю девочку-подростка, а также второго водителя и ее маленькую 7-летнюю пассажирку осмотрели на месте. Им госпитализация не потребовалась.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.