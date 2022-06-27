В Башмаковском районе в ДТП погибла женщина - водитель Kia

27.06.2022 | 17:13

В воскресенье, 26 июня, в Башмаковском районе случилось смертельное ДТП. Инцидент унес жизнь 34-летней женщины.

Она была за рулем автомобиля Kia Spectra.

По предварительным данным, около 7:30 на 59-м километре дороги Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково автолюбительница потеряла управление. Легковушка съехала в кювет и опрокинулась.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.