В Башмаковском районе в ДТП погибла женщина - водитель Kia

В воскресенье, 26 июня, в Башмаковском районе случилось смертельное ДТП. Инцидент унес жизнь 34-летней женщины.
Она была за рулем автомобиля Kia Spectra.
По предварительным данным, около 7:30 на 59-м километре дороги Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково автолюбительница потеряла управление. Легковушка съехала в кювет и опрокинулась.
От полученных травм женщина скончалась на месте.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Опять очередная которую обсуждать нельзя.