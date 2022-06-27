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Происшествия

В Башмаковском районе в ДТП погибла женщина - водитель Kia

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В воскресенье, 26 июня, в Башмаковском районе случилось смертельное ДТП. Инцидент унес жизнь 34-летней женщины.

Она была за рулем автомобиля Kia Spectra.

По предварительным данным, около 7:30 на 59-м километре дороги Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково автолюбительница потеряла управление. Легковушка съехала в кювет и опрокинулась.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Опять очередная которую обсуждать нельзя.

Гость||

Очень жаль.

Гость||

Гость писал(a):

Очень жаль.
Что обсуждать нельзя?

Гость||

Что обсуждать нельзя? НУ, ВО ПЕРВЫХ, ЖАЛЬ ЧТО ПОГИБ ЧЕЛОВЕК. ВО ВТОРЫХ ЖАЛЬ, ЧТО ЕСТЬ МЕРЗАВЦЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ СЕБЕ ПСЕВДО ИРОНИЮ НА ЭТУ ТЕМУ.

Имя: Гость
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