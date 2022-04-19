В районе детских лагерей под Пензой произошел пожар

19.04.2022 | 20:08

В Пензенской области участились случаи возгорания мусора и сухой травы. Во вторник, 19 апреля, в регионе зарегистрировали как минимум восемь таких фактов.

«Один из наиболее крупных пожаров - вдоль железнодорожных путей с. Грабово. Сообщение поступило в 14:22. Площадь горения 5 га. На тушение пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сотрудники ведомства предоставили видео, снятое на месте ЧП. Судя по кадрам, горение шло в непосредственной близости к железной дороге.

К 18:00 пожар потушили. Однако уже в 19:00 одна из жительниц соседней Бессоновки рассказала, что округу вновь заволокло дымом. По словам женщины, очаг возгорания находился к юго-востоку от населенного пункта, в стороне оздоровительных лагерей.

Оказалось, пожар произошел в поселке Подлесном.

«Горит трава на площади 3 га. Подразделения работают», - уточнили в ГУ МЧС и попросили пензенцев не поджигать сухую траву и мусор, поскольку это может привести к серьезным последствиям.