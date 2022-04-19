При пожаре на Красной улице в Пензе пострадала пенсионерка

19.04.2022 | 16:11

Во вторник, 19 апреля, на Красной улице в Пензе произошел пожар. Сообщение о нем спасатели получили в 14:27.

ЧП случилось в квартире в доме № 51а. На место прибыли 18 пожарных на трех спецавтомобилях.

«Обгорел кухонный гарнитур и плита на площади 5 кв. м», - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В ЧП пострадала 81-летняя женщина.

По факту случившегося проводится проверка.

17 апреля на улице Мира, 43, в Пензе произошел пожар, унесший жизнь 66-летнего горожанина. Пламя охватило площадь в 1 кв. м. Тело мужчины обнаружили в коридоре. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.