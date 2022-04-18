На улице Мира в Пензе случился пожар, есть погибший

Вечером в воскресенье, 17 апреля, на улице Мира в Пензе случился пожар, в котором погиб человек. Сигнал о ЧП поступил в региональное ГУ МЧС России в 19:26.
В однокомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного дома № 43, загорелись личные вещи на площади 1 кв. м.
«Погиб один мужчина, год рождения устанавливается», - сообщили в пресс-службе управления.
Уточняется, что на месте работали 15 пожарных, привлекалось три спецмашины.
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