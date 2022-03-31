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Происшествия

В Пензе пьяный дебошир разгромил вход в магазин и повредил машины

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В среду, 30 марта, в пензенском микрорайоне ГПЗ произошел инцидент: дебошир разбил стекло во входной группе магазина и повредил два автомобиля.

Видео с места случившегося появилось в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах запечатлены осколки на крыльце торговой точки и трещины в лобовых стеклах Kia и ВАЗа седьмой модели.

«Антонова, 49. 2 машины разбиты. Время 22:25», - написал автор.

В УМВД России по Пензенской области прокомментировали произошедшее.

«Вчера вечером мужчина 1963 года рождения в состоянии алкогольного опьянения зашел в магазин на улице Антонова, начал хватать бутылки и кидать их в разные стороны: в потолок, стены, дверь - и разбил стекло. Потом он вышел и продолжил кидать бутылки на улице, попав в машины», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Поблизости оказался наряд полиции. Стражи порядка незамедлительно прибыли по адресу и задержали дебошира. Полицейские составили на него протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Сейчас он ожидает суда.

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Источник — vk.com/sova_penza
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Гость||

Ну вот опять палёной водки нахлебался!Вот всем говорю пейте свой самогон!

Гость||

Он протестовал против закрытия бани!

Гость||

А может он был прав и его вынудили так поступить

Гость||

Протест против повышения пенсионного возраста и выражение несогласия с отсутствием жестких мер ВС РФ в отношении нацистов на Украине.

Имя: Гость
Комментарий:

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