На улице Аустрина водитель иномарки насмерть сбил женщину

30.03.2022 | 16:46

В среду, 30 марта, на улице Аустрина в Пенза, в районе мясокомбината, случилось смертельное ДТП.

Фото и видео с места инцидента появились в чате водителей мессенджера Viber. В объектив камеры попали автомобиль скорой помощи и прикрытое тело, лежащее на газоне. Автомобилисты сообщили, что после наезда скончался пешеход.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что ДТП случилось около 15:00 рядом с домом № 165а на улице Аустрина.

27-летний водитель Kia Rio сбил пешехода, 63-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Обстоятельства аварии в настоящий момент устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее пензенская полиция разыскивала очевидцев смертельного ДТП, которое случилось на 745-м километре трассы М5 в Кузнецком районе вечером 20 марта. Под колеса Volkswagen Polo, которым управляла 31-летняя женщина попал 38-летний пешеход. Он погиб на месте.