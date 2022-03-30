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Происшествия

На улице Аустрина водитель иномарки насмерть сбил женщину

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В среду, 30 марта, на улице Аустрина в Пенза, в районе мясокомбината, случилось смертельное ДТП.

Фото и видео с места инцидента появились в чате водителей мессенджера Viber. В объектив камеры попали автомобиль скорой помощи и прикрытое тело, лежащее на газоне. Автомобилисты сообщили, что после наезда скончался пешеход.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что ДТП случилось около 15:00 рядом с домом № 165а на улице Аустрина.

27-летний водитель Kia Rio сбил пешехода, 63-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Обстоятельства аварии в настоящий момент устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее пензенская полиция разыскивала очевидцев смертельного ДТП, которое случилось на 745-м километре трассы М5 в Кузнецком районе вечером 20 марта. Под колеса Volkswagen Polo, которым управляла 31-летняя женщина попал 38-летний пешеход. Он погиб на месте.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — видео invite.viber.com, Чат водителей Пензы
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