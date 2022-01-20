Происшествия

Полиция ищет водителей, сбивших в Пензе трех пешеходов

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Сотрудники полиции разыскивают свидетелей и очевидцев дорожно-транспортных происшествий, случившихся в Пензе в декабре 2021 года.

1 декабря в 18:24 напротив дома № 24 на улице Захарова неустановленный автомобиль наехал на девушку.

6-го числа в 8:20 у дома № 5 на улице Толстого произошел наезд на 20-летнюю девушку.

В этот же день в 16:30 напротив дома № 53 на улице Рахманинова неустановленный водитель сбил 17-летнюю девушку.

Все водители, совершившие наезды, скрылись с места ДТП, а пешеходы получили телесные повреждения.

«Убедительно просим свидетелей данных происшествий позвонить по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05, 59-90-24, 59-90-47 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - призвали граждан в отделении пропаганды в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость||

Зачем нужны эти дармоеды из гибдд если они ничего не могут? Только нагло жрут деньги из бюджета, почему мы должны кормить этих паразитов?

Гость||

Молодцы, что скрылись.

Гость||

Пропаганда безответственности пешеходов настолько им мозг засрала, что они даже не могут запомнить автомобили, которые их сбили.

Гость||

Гость писал(a):

Молодцы, что скрылись.
нет не молодцы, это не люди и их надо к ответу, я ментов не люблю, но гибдд это едиснтвенное исключение, так как мы все бываем пешеходами а гаишники штрафуя и наказывая дураков спасают нам подчас жизни

Гость||

penzainform.ru писал(a):

1 декабря в 18:24 напротив дома № 24 на улице Захарова неустановленный автомобиль наехал на девушку.

6-го числа в 8:20 у дома № 5 на улице Толстого произошел наезд на 20-летнюю девушку.

В этот же день в 16:30 напротив дома № 53 на улице Рахманинова неустановленный водитель сбил 17-летнюю девушку.

Все водители, совершившие наезды, скрылись с места ДТП, а пешеходы получили телесные повреждения.

Очередной пример абсолютной безответственности автомобилистов. Дебилы.

Гость||

Гость писал(a):

Молодцы, что скрылись.
Всхрюк ауешника.

Гость||

Скоро задавленных пешеходов начнут добивать на месте.

Гость||

Гость писал(a):

Пропаганда безответственности пешеходов настолько им мозг засрала, что они даже не могут запомнить автомобили, которые их сбили.
Ты ведь в курсе что ты дурачок? Пропаганды безответственности пешеходов не существует. Существует пропаганда безответственности автомобилистов. Тотальная безнаказанность и вседозволенность водителей. Абсолютное игнорирование ПДД и здравого смысла. У водил в головах авгиевы конюшни. Настолько засрано что расчистить невозможно.

Гость||

Гость писал(a):

Ты ведь в курсе что ты дурачок? Пропаганды безответственности пешеходов не существует. Существует пропаганда безответственности автомобилистов. Тотальная безнаказанность и вседозволенность водителей. Абсолютное игнорирование ПДД и здравого смысла. У водил в головах авгиевы конюшни. Настолько засрано что расчистить невозможно.
ущербный пишет

Имя: Гость
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