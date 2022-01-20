Полиция ищет водителей, сбивших в Пензе трех пешеходов

20.01.2022 | 12:21

Сотрудники полиции разыскивают свидетелей и очевидцев дорожно-транспортных происшествий, случившихся в Пензе в декабре 2021 года.

1 декабря в 18:24 напротив дома № 24 на улице Захарова неустановленный автомобиль наехал на девушку.

6-го числа в 8:20 у дома № 5 на улице Толстого произошел наезд на 20-летнюю девушку.

В этот же день в 16:30 напротив дома № 53 на улице Рахманинова неустановленный водитель сбил 17-летнюю девушку.

Все водители, совершившие наезды, скрылись с места ДТП, а пешеходы получили телесные повреждения.

«Убедительно просим свидетелей данных происшествий позвонить по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05, 59-90-24, 59-90-47 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - призвали граждан в отделении пропаганды в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.