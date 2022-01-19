На ул. Германа Титова лоб в лоб столкнулись две иномарки

В Пензе на улице Германа Титова столкнулись два легковых автомобиля. Авария произошла около 22:10 во вторник, 18 января.
Напротив дома № 16 дорогу не поделили 32-летний водитель Ford Mondeo и 48-летняя женщина за рулем Daewoo Matiz.
«В результате происшествия травмы получили водитель Daewoo Matiz и ее 37-летняя пассажирка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.
Медики приняли решение о госпитализации автолюбительницы. Ее пассажирку после оказания помощи отпустили.
На место инцидента прибыли сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра. Их помощь пострадавшим женщинам не потребовалась. Специалисты провели комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП.
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