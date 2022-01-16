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Происшествия

В Бессоновском районе столкнулись две фуры, есть пострадавший

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В воскресенье, 16 января, на трассе М5 в Бессоновском районе случилось ДТП с участием двух большегрузов, в результате которого пострадал человек.

Видео последствий аварии появилось в чате водителей Пензы мессенджера Viber. После столкновения одна из фур осталась на проезжей части, груз высыпался на дорогу. Другая машина вылетела в кювет, кабина покорежена.

Очевидцы сообщили, что из-за аварии на участке трассы образовался затор.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали случившееся.

По предварительным данным, столкновение произошло на 666-м километре автодороги около 9:15. Столкнулись Mercedes-Benz с полуприцепом с 26-летним водителем и Renault Magnum под управлением 46-летнего мужчины.

Травмы в аварии получил водитель Renault Magnum. Медики доставили его в больницу.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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Источник — видео invite.viber.com, Чат водителей Пензы
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акула съела акулу

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