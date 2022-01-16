В Бессоновском районе столкнулись две фуры, есть пострадавший

В воскресенье, 16 января, на трассе М5 в Бессоновском районе случилось ДТП с участием двух большегрузов, в результате которого пострадал человек.
Видео последствий аварии появилось в чате водителей Пензы мессенджера Viber. После столкновения одна из фур осталась на проезжей части, груз высыпался на дорогу. Другая машина вылетела в кювет, кабина покорежена.
Очевидцы сообщили, что из-за аварии на участке трассы образовался затор.
В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали случившееся.
По предварительным данным, столкновение произошло на 666-м километре автодороги около 9:15. Столкнулись Mercedes-Benz с полуприцепом с 26-летним водителем и Renault Magnum под управлением 46-летнего мужчины.
Травмы в аварии получил водитель Renault Magnum. Медики доставили его в больницу.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
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