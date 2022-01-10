За новогодние праздники при пожарах погибло 12 пензенцев

10.01.2022 | 10:09

В Пензенской области после завершения новогодних нерабочих дней продолжат активно проводить противопожарные рейды. Соответствующее поручение дал губернатор Олег Мельниченко на оперативном совещании, которое прошло в закрытом режиме в понедельник, 10 января.

«По информации министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Михаила Панюхина, в период с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в Пензенской области произошло 65 пожаров, где погибли 12 человек», - сообщили в пресс-службе правительства.

Наибольшее число возгораний зарегистрировали в Пензе. Чаще всего трагедии сопровождались употреблением алкогольных напитков.

«Продолжаем профилактические рейды, направленные на снижение риска возникновения возгораний. Количество пожаров в регионе необходимо существенно уменьшать», - поручил Мельниченко.

Кроме того, он потребовал от главы администрации Пензы Александра Басенко держать на личном контроле ликвидацию последствий ЧП на улице Мира, 10 (в том числе оказание помощи жильцам поврежденных квартир).

7 января там произошел взрыв газа. Погибли два человека.