В ДТП по дороге из Пензы погибли два подростка-регбиста

07.01.2022 | 17:45

Двое несовершеннолетних участников Рождественского регбийного турнира, состоявшегося в Пензе, погибли в ДТП. Авария произошла в ночь с 6 на 7 января на территории Ульяновской области.

На сайте местного управления МВД сообщается, что в 2:30 на автодороге Казань - Буинск - Ульяновск столкнулись автомобиль Toyota RAV4 и автобус Mercedes-Benz.

Внедорожником управлял водитель 1969 года рождения, автобусом - 1974-го. Человек, находившийся за рулем «Тойоты», и два несовершеннолетних пассажира погибли. Еще восемь граждан (два подростка из внедорожника, водитель и пять пассажиров автобуса) пострадали.

По данным Федерации регби России, погибшие - два игрока казанского клуба «Энергия» и мать одного из них.

«Ребята возвращались с Рождественского турнира из Пензы. Из пяти человек, находившихся в машине, выжили двое детей, которые доставлены в больницу. От имени всего регбийного сообщества соболезнуем семьям погибших и пострадавших в этой трагедии», - говорится в сообщении в официальной группе Федерации регби России во «ВКонтакте».