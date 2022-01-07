Происшествия

В ДТП по дороге из Пензы погибли два подростка-регбиста

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Двое несовершеннолетних участников Рождественского регбийного турнира, состоявшегося в Пензе, погибли в ДТП. Авария произошла в ночь с 6 на 7 января на территории Ульяновской области.

На сайте местного управления МВД сообщается, что в 2:30 на автодороге Казань - Буинск - Ульяновск столкнулись автомобиль Toyota RAV4 и автобус Mercedes-Benz.

Внедорожником управлял водитель 1969 года рождения, автобусом - 1974-го. Человек, находившийся за рулем «Тойоты», и два несовершеннолетних пассажира погибли. Еще восемь граждан (два подростка из внедорожника, водитель и пять пассажиров автобуса) пострадали.

По данным Федерации регби России, погибшие - два игрока казанского клуба «Энергия» и мать одного из них.

«Ребята возвращались с Рождественского турнира из Пензы. Из пяти человек, находившихся в машине, выжили двое детей, которые доставлены в больницу. От имени всего регбийного сообщества соболезнуем семьям погибших и пострадавших в этой трагедии», - говорится в сообщении в официальной группе Федерации регби России во «ВКонтакте».

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Гость||

Пока детям спортсменам не будут выделять нормальные автобусы на соревнования и сопровождение ГАИ для них так и будет( мало было девочек баскетболисток?? Добираются дети по трассе, кто на чем. Экономите на самом беззащитном , свои пятые точки возите в кортеже с сопровождением.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ребята возвращались с Рождественского турнира

Имя: Гость
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